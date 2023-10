Viel Regen: Wetterumschwung ab Nachmittag

Besonders im Süden gibt es viel Niederschlag am Montag.

Es dürfte – ausser am Mittwoch – die ganze Woche lang kalt und nass bleiben.

Eine Kaltfront zieht am Montag über die Schweiz.

Nach einem Wochenende mit viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad in den Föhntälern zieht am Montagnachmittag eine Kaltfront über die Schweiz. Der Föhn zieht sich im Verlauf des Tages langsam zurück und die Temperaturen in den Föhntälern gehen zurück.