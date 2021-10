Der Ferrari 456M GT ist schneller als er scheint

Im Oktober 1992 dann wurde der Ferrari 456 GT am Pariser Autosalon präsentiert. Das ganze Coupé war komplett neu, selbst der Motor mit 5474 cm 3 Hubraum wurde frisch entwickelt. Zwischen dessen beiden Zylinderbänken lag nun nicht mehr ein 60-Grad-Winkel, sondern ein solcher von 65 Grad. Vier Ventile pro Zylinder, vier obenliegende Nockenwellen, Leichtmetall für Block, Zylinderkopf und Ölwanne, Trockensumpfschmierung und viele weitere edle Zutaten sorgten für ein mit 235 kg nicht nur relativ leichtes, sondern mit 442 PS bei 6750 Umdrehungen auch sehr leistungsstarkes Triebwerk. Tatsächlich übertraf der 456 GT bei der Lancierung sogar den 512 TR in der Leistung (und in den Rundenzeiten in Fiorano).

Schwer trotz Leichtmetall

Nostalgische Formgebung

Für das Design wandte man sich in Maranello wie gewohnt an Pininfarina. Pietro Camardella und Lorenzo Ramaciotti gestalteten ein formschönes, relativ kompaktes und mit cw 0,32 durchaus aerodynamisches Fliessheckcoupé, das nicht an historischen Zitaten sparte. So erinnerte sowohl die Gestaltung der hinteren Seitenscheiben als auch die angedeuteten zweiteiligen Heckleuchten an den Ferrari 365 GTB/4 Daytona.