Bundesliga: Yann Sommer gewinnt mit Bayern München gegen Bochum

Dortmund und der FC Bayern triumphieren beide und sorgen damit für Spannung in der Bundesliga. Es wurden aber auch weitere Geschichten am Samstag geschrieben.

Darum gehts Am Samstag standen mehrere Bundesliga-Partien an.

Der FC Bayern gewann gegen Bochum, auch Dortmund siegte.

Hoffenheim verliert auch nach dem Rausschmiss von André Breitenreiter.

Magendarm-Alarm bei VfB-Goalie

Beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg musste der VfB Stuttgart auf Stammtorwart Florian Müller verzichten. Er fing sich einen Magendarm-Infekt ein. Auf der Bank sass er dennoch. Dies, weil die Stuttgarter keine Zeit hatten, einen neuen Goalie nachzunominieren. Coach Bruno Labbadia sagte gegenüber Sky: «Kurz vor der Partie erbrach er sich zweimal.» Die Schwaben verloren in der Folge mit Ersatz Fabian Bredlow 1:2.

Stuttgart-Verteidiger Dan-Axel Zagadou erlebte bei der Pleite einen ganz bitteren Nachmittag, verursachte er doch beide Elfmeter, die Vincenzo Grifo problemlos verwertete. Für die Freiburger sind es drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze. Stuttgart schlittert dagegen immer tiefer in den Abstiegssumpf hinein. Auch wartet der VfB unter Neu-Coach Labbadia weiter auf den ersten Liga-Sieg 2023.

Fans lachen über Mainzer Fastnachtstrikot

Die Mainzer spielten am Samstag mit einem speziellen Fastnachtstrikot. Die Farben von diesem? Mit Gelb, Rot, Blau und Weiss äusserst auffällig. Nicht verwunderlich entbrannte auf Social Media eine Diskussion betreffend Schönheit der Trikots. Ein User beschrieb sie auf Twitter als «grauenhaft», jemand anders verglich sie mit einer «Uno-Karte». Aber auch wenn das Shirt nicht bei allen auf Anklang stiess, die FSV-Fussballer schien es zu beflügeln. So siegte Mainz mit 3:1 gegen Augsburg, das ohne den verletzten Nati-Star Ruben Vargas antrat. Bei Mainz stand Edimilson Fernandes in der Startelf.

Hier ist das Trikot der Mainzer zu sehen. Getty Images

Bochum- und Bayern-Fans singen zusammen

Während Yann Sommer mit dem FC Bayern einen klaren Sieg gegen den VfL Bochum feierte (3:0), hatten die Fans beider Vereine auf den Tribünen einen grossen Spass. Der Grund: Bochum und Bayern pflegen schon seit Jahrzehnten eine enge Fanfreundschaft. Am Samstag ging diese sogar so weit, dass die Münchner Fans sich selbst auf die Schippe nahmen.

So stimmten die Bochumer in der ersten Hälfte den bekannten Schmähgesang «Zieht den Bayern die Lederhosen aus» an. Nur wenige Sekunden später stiegen auch die Bayern-Ultras in der Südkurve mit ein. Dank dem Erfolg zementieren die Münchner die Tabellenführung und schaffen ein Erfolgserlebnis vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag gegen PSG (21 Uhr, live im Ticker).

Joker erlöst Dortmund – Youngster ist verletzt

In der 28. Minute war der Schrecken gross. Im Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund (0:2) grätschte Leonardo Bittencourt Youssoufa Moukoko übel um, der Youngster musste kurz darauf ausgewechselt werden. Für ihn kam Sébastien Haller. Ansonsten plätscherte die Partie lange Zeit vor sich hin. Nati-Goalie Gregor Kobel sah aus seinem Tor heraus ein schwaches Spiel seiner Vordermänner. In der 67. Minute folgte dann aber die Erlösung. Joker Jamie Bynoe-Gittens verwertete einen Doppelpass mit Nico Schlotterbeck sehenswert zum 1:0. Kurz darauf traf noch Julian Brandt. Kobel und Co. bleiben mit dem sechsten Sieg in Serie am FC Bayern dran.

Breitenreiter-Rausschmiss ohne Wirkung

Anfangs der Woche feuerte die TSG Hoffenheim den FCZ-Meistercoach André Breitenreiter nach nur sieben Monaten Amtszeit. Als Nachfolger holte der Verein Pellegrino Matarazzo. Gegen Bayer Leverkusen war jedoch noch keinerlei Verbesserung zu sehen – im Gegenteil. Hoffenheim präsentierte sich desolat und ging mit 1:3 unter. Es war eine verdiente Niederlage.