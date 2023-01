2. Slalom von Zagreb: Rennen ist abgesagt

Eigentlich wären Wendy Holdener, Mikaela Shiffrin und Co. am Donnerstag um 15 Uhr in den ersten Lauf des Slaloms von Zagreb gestartet. Daraus wird nun nichts. So wird das Rennen nicht stattfinden. Die Organisatoren sagten es am Donnerstagmittag ab. Grund für die Absage sind der starke Wind und die warmen Temperaturen.