Die Versicherung Axa rechnet mit doppelt so vielen Schadenfällen wie an normalen Tagen.

Nach dem Schneefall am Dienstagmorgen kam es an vielen Orten zu Unfällen.

Noch nicht auf Winterreifen gewechselt

An einem durchschnittlichen Tag verzeichnet die Versicherung Axa rund 400 Schadenfälle, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. An Tagen mit prekären Verhältnissen seien es aber deutlich mehr. «Wenn Fahrerinnen und Fahrer aber plötzlich von anderen Witterungsverhältnissen überrascht werden, kann es zu doppelt so vielen Unfällen kommen», heisst es. Bei Witterungsbedingungen wie am Dienstagmorgen sei eine besonders vorsichtige Fahrweise angesagt.