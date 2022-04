Nordwestschweiz: Viele Brutstätten – Schrebergärten sind Tigermücken-Hotspots  

Steve Last

Während der Kanton Baselland dem Vormarsch der aggressiven Blutsauger Einhalt gebieten konnte, ringt Basel-Stadt mit der Ausbreitung in Familiengärten.

1 / 4 Die Tigermücke breitet sich in der Nordwestschweiz weiter aus. Bekämpfungsmassnahmen sind unterschiedlich erfolgreich. CDC/James Gathany Basler und Baselbieter Behörden sehen Freizeitgärten als Ausbreitungs-Hotspots. Auf den Arealen fänden sich viele Brutstätten in Form von stehendem Wasser. Tamedia/Nicole Pont Zusammen mit Pächterinnen und Pächtern wollen beide Kantone ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Tigermücke verstärken. Tamedia/Nicole Pont

Darum gehts Die Tigermücke ist gekommen um zu bleiben.

Die Kantone Basel-Stadt und Baselland bekämpfen die invasive Art mit unterschiedlichem Erfolg.

Vor allem in Freizeitgärten erkennen die Behörden Ausbreitungs-Hotspots.

«Die Freizeitgärten im Kanton Basel-Stadt erweisen sich zunehmend als Hotspots für die Vermehrung der Tigermücke», schreiben die Basler Behörden am Mittwoch. Vor allem die hohe Anzahl der möglichen Brutstätten begünstige dort die Vermehrung. Ein betroffenes Gebiet habe sich trotz Sensibilisierung der Pächterinnen und Pächter und trotz Bekämpfungsmassnahmen vergrössert.

Darum will die Stadtgärtnerei Basel-Stadt ihre Bemühungen in den Freizeitgärten verstärken, wie es heisst. Zusammen mit den Gartenvereinen sollen zusätzliche Netze und Gummibezüge für das Abdecken von Regentonnen abgegeben werden. An nicht vermeidbaren Brutstätten sollen Pächterinnen und Pächter darin ausgebildet werden, ein biologisches Mittel einzusetzen, das Larven tötet.

Baselland vermeldet Erfolg

In Birsfelden BL konnte der Tigermücke indes Einhalt geboten werden, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) mitteilt. In einem Freizeitgartenareal konnte die Ausbreitung der einzigen im Kanton etablierten Population gestoppt werden. Auch hier wolle man einen Fokus setzen. Allgemein zeige sich, dass die Massnahmen funktionierten, weil die Meldungen in den betroffenen Gebieten zurückgehen.

Problematisch sei allerdings, dass die Tigermücken laufend in neue Gebiete eingeschleppt würden. Darum fordern beide Kantone die Bevölkerung auf, ihren Beitrag zur Bekämpfung der aggressiven Mückenart zu leisten. Als «wichtigste und einfachste Massnahme» wird die Vermeidung von Brutstätten angeführt. Man soll stehendes Wasser verhindern, auch in noch so kleinen Behältern. Ist das nicht möglich, sollen die Behälter regelmässig geleert und gereinigt werden. Zudem bitten die Behörden, verdächtige Funde dem Schweizerischen Mückennetzwerk zu melden.

Mücken sind da, Krankheiten (noch) nicht

Bereits im Februar wurden 54 von 246 Fallen in der Region vom Schweizerischen Tropeninstitut positiv auf Tigermücken getestet. Der Stich der Tigermücke kann starke Hautreaktionen auslösen und Krankheiten übertragen, wie etwa das Dengue- oder das Chikungunya-Virus. Laut der BUD konnte in der Schweiz aber noch keine Krankheitsübertragung durch die Tigermücke nachgewiesen werden. Darum werde das Übertragungsrisiko heute als klein eingeschätzt.

In südlicheren Breitengraden wie in Italien, Spanien und Südfrankreich ist es bereits zu lokalen Ausbrüchen von Tropenkrankheiten gekommen. Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss wollte im Mai 2021 vom Bundesrat wissen, was die Landesregierung gegen die Tigermücke unternehme. Der Bundesrat antwortete im August, dass man verschiedene Überwachungsprojekte finanziere. Er empfahl, sich am Vorgehen des Kantons Tessin zu orientieren, das er für «wirksam, effizient, nachhaltig und der Lage angemessen» erachtet.

Der Einsatz von ungewöhnlicheren Methoden ist für den Bundesrat in der Verantwortung der Kantone oder von Forschungseinrichtungen. Dazu gehört etwa das Infizieren von Tigermücken mit Bakterien, die die Eier schädigen oder die Sterilisierung der Insekten mit Gammastrahlen. Eine Kombination der Methoden wurde in China erfolgreich erprobt.