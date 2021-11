Flüchtlingswelle – Viele der illegal Einreisenden müssten zurück nach Österreich

Rund 2500 Personen wurden seit dem 1. Juli an der Landesgrenze aufgegriffen, wie die St. Galler Behörden am Mittwoch an einer Medienkonferenz sagten. Es seien bis zu 60 an einem Tag. Dass die Personen in der Schweiz kein Asylgesuch stellen (lediglich zehn Prozent von ihnen machen das), hält zwar die Quote der Asylgesuche in der Schweiz tief, löst für die St. Galler Behörden aber das Problem nicht. Denn sie müssen die Migranten ind Migrantinnen nicht nur umfassend abklären, sondern auch ihre Rückführung nach Österreich organisieren.