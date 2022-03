Unfallstatistik Zürich – «Viele E-Trotti-Unfälle sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen»

Im Kanton Zürich steigt die Zahl der schwer verletzten Motorradfahrer und -fahrerinnen. In Winkel ZH prallte im Juni 2021 ein Töfffahrer in ein Gewächshaus und starb.

In der Stadt Zürich haben Unfälle mit E-Trottinetts letztes Jahr zugenommen.

Auf dem Kantonsgebiet gab es bei Unfällen mehr Schwerverletzte als in den Vorjahren.

Die Vertreter der Zürcher Polizeien haben am Mittwoch bei einer Medienkonferenz die Verkehrsunfallstatistik 2021 präsentiert. Im Kanton Zürich, inklusive der Städte Zürich und Winterthur, hat die Zahl der Schwerverletzten um drei Prozent zugenommen. Laut Major Marius Weyermann, Verkehrspolizei-Chef bei der Kantonspolizei Zürich, waren 74 Prozent aller schwer verletzten und tödlich verunfallten Personen ungeschützte Verkehrsteilnehmende, also Fussgängerinnen und Fussgänger oder Zweiradlenkende.

Die Gründe für die Zunahme der Schwerverletzten sind laut Weyermann vielfältig. So nutzen beispielsweise immer mehr Personen die Vorzüge eines E-Bikes oder Motorrades für ihren Arbeitsweg. Aber auch im Freizeitbereich gewinnen die Zweiräder an Bedeutung. «Die Zahl der ausgestellten Lernfahrausweise hat im letzten Jahr stark zugenommen», so Weyermann. Einen Anstieg verzeichnet der Kanton Zürich bei den Töff-Unfällen. Als Ursache nennt Weyermann unter anderem die fehlende Fahrpraxis.