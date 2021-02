Die Corona-Krise schlägt aufs Portemonnaie wie noch nie: Wegen den Corona-Massnahmen des Bundes häufen die Menschen in der Schweiz immer mehr Schulden an. Diese Entwicklung beobachtet das Kompetenzzentrum für Schuldenfragen «Plusminus» in Basel. Die teilweise prekäre Situation habe sich für viele Schuldner seit Anfang des Jahres zugespitzt. Bei der Schuldenberatung schellt das Telefon deutlich öfter als noch vor der Corona-Krise: « Wir stellen sicher fest, dass wir seit Dezember viel mehr telefonische Anfragen erhalten. Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass aufgrund der Corona-Pandemie der Beratungsbedarf in den nächsten Jahren massiv steigen wird. Die Leute, die sich bei uns melden, müssen sich die Frage stellen: Wie bezahle ich die Miete? Teilweise sind sie schon drei Mieten im Verzug », sagt Agnes Würsch von Plusminus Basel .