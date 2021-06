Nach Corona - «Viele haben Angst, in die Normalität zurückzukehren»

Freunde treffen, wieder ins Kino oder in den Club gehen, in die Schule oder an den Arbeitsplatz zurückkehren: Worauf sich viele nach den erfolgten und angekündigten Massnahmen-Lockerungen freuen, macht anderen Angst. Dazu gibt es nun erstmals Zahlen: Wie eine nicht repräsentative Umfrage zum Thema «Soziale Ängstlichkeit» der Therapeuten-Buchungsplattform Sanasearch im Juni 2021 zeigt, fürchten sich viele in Therapie befindende Personen davor, nach Corona in die Normalität zurückzukehren.