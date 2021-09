Vorwürfe gegen Lieferdienst - «Viele haben Angst um ihren Job, wenn sie sich gegen Smood wehren»

Kurierfahrer Ademir Anchieta Bispo sagt, warum sich viele seiner Kolleginnen und Kollegen nicht wehren können. Video: Celia Nogler / Tizian Fürer / Noah Knüsel

Darum gehts Angestellte werfen dem Essenslieferanten Smood schlechte Behandlung und unfaire Arbeitsbedingungen vor.

So sei etwa der Lohn meist verspätet gekommen, sagt Fahrer Ademir Anchieta Bispo. Den August-Lohn habe er erst Mitte September bekommen.

Bei der Gewerkschaft Unia heisst es, der Markt für Essenslieferanten sei stark umkämpft: «Die Unternehmen sparen oft beim Personal.»

Bei Smood bestreitet man die Vorwürfe. Man sei im Gegenteil einer der wenigen Schweizer Lieferdienste, die Fahrerinnen und Fahrer direkt anstellten.

Seit Corona boomt der Markt für Essensauslieferungen. Ein grosser Player ist das Schweizer Unternehmen Smood: In 23 Städten kann man sich per App das Znacht nach Hause liefern lassen.

Nun werfen mehrere Kurierfahrer und Kurierfahrerinnen dem Unternehmen schlechte Behandlung und unfaire Arbeitsbedingungen vor. Aus Angst um ihren Job wollen sich die meisten nur anonym äussern. Nicht so Ademir Anchieta Bispo: «Die Leute sollen sehen, was Smood für eine Firma ist.»

Nicht bezahlte Arbeitsstunden

Der 36-Jährige arbeitet seit knapp zweieinhalb Jahren bei Smood. Schon bald nach seinem Stellenantritt sei der Lohn immer verspätet auf seinem Konto angekommen, so Anchieta Bispo. Das gehe bis heute so. Laut Arbeitsvertrag müsste der Lohn jeweils am fünften Tag des Folgemonats ausbezahlt werden, den August-Lohn habe er aber erst Mitte September bekommen.» Für ihn ist das unverständlich: «Ich muss meine Miete und Krankenkasse ja auch pünktlich zahlen.» Der Kurier fühlt sich von Smood respektlos behandelt.

Zudem komme es oft vor, dass nicht alle geleisteten Arbeitsstunden ausbezahlt würden: «Jeden Monat fehlen mir zwischen 10 und 15 Arbeitsstunden.» Das sei vom Unternehmen jeweils mit Systemfehlern erklärt worden, so Anchieta Bispo: «Korrigiert wurde aber nichts.» Nicht nur er ist betroffen: Im internen Chat von Smood-Mitarbeitenden berichten auch andere Fahrer von nicht ausbezahlten Arbeitsstunden. «Mir fehlen 100 Stunden», schreibt etwa ein Food-Kurier.

«Kann mir keinen Anwalt leisten»

Die Chefs kommunizierten die Dienstpläne sehr kurzfristig, so Anchieta Bispo: «Manchmal weiss ich erst am Nachmittag, ob ich am nächsten Morgen arbeite.» Während der Arbeitszeit kämen oft mehrere Bestellungen in kurzen Zeitabständen herein, sagt der Kurier: «Es ist teilweise unmöglich, sie in der vorgegebenen Zeit auszuliefern.» Man habe ihm wegen Verspätungen auch schon Teile des Lohnes abgezogen. Gleichzeitig bekomme er sehr wenig Entschädigung dafür, dass er mit dem Privatauto arbeite. Laut seiner Lohnabrechnung, die 20 Minuten vorliegt, bezahlt Smood 2 Franken pauschale Autospesen pro Arbeitsstunde.

Anchieta Bispos Stundenlohn liegt bei 19 Franken brutto: «Davon kann ich mir keinen Anwalt leisten, um mich zu wehren.» Deshalb hat er bei Smood gekündigt. «Doch viele arbeiten noch dort und brauchen Hilfe», so der Brasilianer. Sie hätten Angst um ihren Job, wenn sie aufbegehrten: «Viele sprechen nur schlecht Deutsch und sind auf die Arbeit angewiesen.» Das werde ausgenutzt, sagt er (siehe Video).

Fahrer ausgenutzt?

Andere Smood-Fahrer bestätigen gegenüber 20 Minuten Anchieta Bispos Darstellung. «Jeden Monat kommt der Lohn mindestens ein paar Tage zu spät», sagt etwa E.M.* «Ich brauche dieses Geld, sonst kann ich mir kein Essen kaufen.» Auch M. fühlt sich von Smood ausgenutzt: «Die Firma weiss, dass wir den Job brauchen und behandelt uns extra so.»

Kurier F.T.* sagt: «Mir wurden schon 150 Franken vom Lohn wegen einer verspäteten Bestellung abgezogen.» Er will so schnell wie möglich weg von Smood: «Im Moment brauche ich das Geld. Sobald das nicht mehr so ist, kündige ich.»

Harter Wettbewerb

Bei der Gewerkschaft Unia hatte man schon mehrfach mit Smood zu tun: «Dutzende Smood-Kuriere aus allen Landesteilen haben in den letzten Jahren Kontakt mit uns aufgenommen», sagt Roman Künzler, Branchenverantwortlicher Transport und Logistik. Oft gehe es bei den Beschwerden um Dinge, die auch gegenüber 20 Minuten erwähnt wurden: Häufig erwähnt würden etwa Spesen für die Autonutzung oder die Dienstplanung.

Künzler sagt, es sei bei Smood gar nicht so einfach, sich für bessere Bedingungen einzusetzen. «Viele Kuriere kennen die Rechte nicht, die ihnen als Arbeitnehmenden zustehen.» Es gebe zudem keine Personalvertretungen, häufig würden sich die Smood-Angestellten auch untereinander nicht kennen. «Meist werden bisher darum die Bedingungen geduldet», so Künzler.

Im Bereich der Essens-Lieferdienste herrsche ein harter Wettbewerb, so Künzler. «Darum sparen die Firmen Geld beim Personal.» Es gebe grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Unternehmen, oft seien die Arbeitnehmenden aber Geschädigte der Geschäftspraktiken. «Es wird Zeit, dass sie sich wehren und dass ein starker Gesamtarbeitsvertrag die Branche regelt.»

Smood bestreitet Vorwürfe

Auf Anfrage bestätigt Smood, ein Problem mit der Gehaltsabrechnung im August gehabt zu haben: «Das wurde aber mittlerweile gelöst», sagt Sprecherin Luise Kull. Auf die restlichen Vorwürfe, die 20 Minuten dem Unternehmen detailliert geschildert hat, geht sie nicht ein.

«Wir sind eine der wenigen Firmen in der Schweiz, das seine Fahrerinnen und Fahrer fest anstellt», so Kull weiter. So profitierten diese von festen Gehältern und Sozialleistungen. Auf den Hinweis, dass der Lieferdienst bereits 2019 wegen zu kurzfristiger Arbeitsplanung und ihrer Spesenauszahlung in der Kritik stand, sagt Kull: «Alle diese Anschuldigungen wurden von Smood bestritten.» Zudem habe ein Gericht bestätigt, dass die Vorwürfe zu Unrecht erhoben worden seien.

*Name bekannt

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen

Das sagt der Arbeitsrechtler Arbeitsrechts-Experte Ivo Hungerbühler. Bratschi AG Smood-Kuriere erheben verschiedene Vorwürfe gegen den Lieferdienst. Arbeitsrechtler Ivo Hungerbühler von der Kanzlei Bratschi AG sagt, welche Regeln in den verschiedenen Bereichen gelten. Darf der Arbeitgebende verspätet gelieferte Bestellungen vom Lohn von Kurieren abziehen? «Das ist sehr problematisch. Wenn, dann muss eine solche Regelung zwischen Firmen und Angestellten klar abgemacht sein. Doch auch dann bleibt es heikel. Es gibt Dinge, welche die Kuriere nicht beeinflussen können, zum Beispiel ein Stau in der Innenstadt.» Was kann ich tun, wenn mein Lohn zu spät kommt? «Wenn es nicht anders im Arbeitsvertrag steht, wird der Lohn auf Ende Monat ausbezahlt. Geschieht das nicht, darf man als Angestellte oder Angestellter die Leistung verweigern - also nicht arbeiten, bis der Lohn ausbezahlt ist. Wichtig ist, dass man dem Arbeitgebenden zuvor schriftlich eine Frist ansetzt und die Leistungsverweigerung androht. Dann hat man aber auch während der Leistungsverweigerung Anspruch auf Lohn.» Was gilt, wenn ich das Privatauto für die Arbeit nutze? «Laut Obligationenrecht muss das Unternehmen die Nutzung des Privatautos ‹angemessen› entschädigen. Zu entschädigen sind die üblichen Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt des Privatautos, aber auch die öffentlichen Abgaben, die Versicherungsprämien und die Abnützung des Fahrzeugs. Am Naheliegendsten ist eine Kilometerentschädigung. Denkbar ist aber auch ein Zuschlag zum Stundenlohn. Die Kilometerentschädigung oder der Zuschlag muss den Aufwand voll decken.» Wann muss der Arbeitgeber spätestens die Dienstpläne bekanntgeben? «Hierzu gibt es keine fixe Frist. Gemäss Arbeitsgesetz müssen Einsatzpläne und ähnliches ‹möglichst frühzeitig› bekannt gegeben werden, in der Regel spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Einsatz.»