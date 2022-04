Sinkende Solidarität: «Viele haben schon gespendet und damit hat sich die Sache für sie erledigt»

Kurz nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine zeigte sich die Schweiz sehr solidarisch. Bisher kamen mehrere Hundert Millionen Franken an Spenden zusammen. Alleine bei der Glückskette gingen bisher Spenden von über 110 Millionen Franken ein. Auch alte Kleidung wurde fleissig gespendet – zeitweise so viel, dass die Hilfswerke regelrecht überflutet wurden.

«Teilweise erhielten wir schmutzige Kleider»

«Die Leute haben sich an den Krieg in der Ukraine gewöhnt»

Dass die Solidarität für den Ukraine-Krieg in der Bevölkerung allgemein abnimmt, bestätigt auch die Soziologie-Professorin Katja Rost: «Wir leben nicht immer in einem solchen Ausnahmezustand, man hat sich schnell einmal an eine Situation wie den Krieg in der Ukraine gewöhnt.» Am Anfang sei der Schockzustand und dementsprechend auch die Solidarität in der Bevölkerung gross. «Man fokussiert dann auf dieses eine Ereignis», so Rost. Nach einer gewissen Zeit mache die Solidarität dann Platz für anderes.