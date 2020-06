Sehnsucht nach Einkaufstouristen

Schweizer fehlen – Deutsche Händler fürchten um Existenz

Die Umsätze vieler Detailhändler in Süddeutschland sind bis zu 60 Prozent eingebrochen. Es fehlen die Einkaufstouristen aus der benachbarten Schweiz.

Deshalb fordern fünfzehn Bürgermeister und zwei CDU-Bundestagsabgeordnete aus grenznahen Regionen in Baden-Württemberg eine Öffnung zur Schweiz.

In deutschen Läden in der Nähe der Schweizer Grenze fehlen die Einkaufstouristen.

Schweizer Einkaufstouristen bringen normalerweise Schwung in den Detailhandel in Süddeutschland. Doch seit Mitte März ist wegen der Coronavirus-Krise weitestgehend Schluss damit.

Menschen aus Nicht-EU-Ländern können wegen der Grenzschliessungen nicht mehr einfach so in Baden-Württemberg shoppen gehen. Um die Grenze zu passieren, braucht es einen triftigen Grund. Die Umsätze vieler Händler in Süddeutschland sanken dadurch dramatisch.