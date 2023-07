Rhodos : «Viele hatten Angst, weil niemand wusste, wie schlimm die Lage wirklich ist»

«Um 23 Uhr klopfte ein Hotelangestellter an unsere Tür und wies uns an, dass wir uns sofort für eine Evakuierung bereit machen sollen», erzählt sie.

In Griechenland spitzt sich die Lage auf der Ferieninsel Rhodos nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in der Mitte der Insel zu. Dort mussten am Samstag zwei Dörfer und mehrere Hotels evakuiert werden. Auch Leserin Désirée, die erst am Mittwoch mit einer Freundin nach Rhodos gereist ist, musste aus einem Hotel in der Nähe von Kiotari evakuiert werden.