vor 1h

Von Corona ausgebremst «Viele in meinem Alter suchen noch immer dringend nach einer Lehrstelle»

Wegen der Pandemie haben viele Jugendliche noch nicht die passende Lehrstelle gefunden. Sie haben nun die Gelegenheit, Ende August potenzielle Arbeitgeber kennen zu lernen und einen Lehrvertrag zu unterzeichnen, der sofort in Kraft tritt.

1 / 7 Ivan Glauser und Winmae Manzanilla werden beide die Last-Minute-Lehrstellenbörse besuchen. Dort hoffen die beiden, die richtige Lehrstelle zu finden. Manzanilla interessiert sich für die Berufe Assistentin Gesundheit und Soziales und IT-Fachfrau.

Darum gehts Wegen Corona wurden viele Lehrstellen im Kanton Bern noch nicht vergeben.

Der Kanton Bern wird nun eine Last-Minute-Lehrstellenbörse organisieren.

Dort kann ein Lehrvertrag unterschrieben werden, der sofort in Kraft tritt.

Ziel ist es, dass alle Schüler eine Anschlusslösung finden.

Covid-19 hat vielen Jugendlichen einen Strich durch die beruflichen Zukunftspläne gezogen. Das zeigen nun auch Zahlen aus dem Kanton Bern, wo selbst im August noch viele Lehrstellen offen sind. Der Kanton will Hand bieten und hat darum kurzerhand zwei Last-Minute-Börsen für Lehrstellensuchende und Berufsausbildner auf die Beine gestellt. Diese werden am 25. respektive 26. August in Bern und Biel stattfinden. Dort haben die Parteien die Möglichkeit, einen Lehrvertrag mit sofortiger Gültigkeit zu unterschreiben – die Lehre fängt also praktisch sofort an.

Lehrstellensuche in Corona-Zeiten

Bei den Jungen ohne Lehrstelle kommt das Angebot gut an. Winmae Manzanilla aus Wabern findet es etwa «megatoll», dass der Kanton diese Möglichkeit bietet, und will den Event auf jeden Fall besuchen: «Viele in meinem Alter sind noch dringend auf der Suche nach einer Lehrstelle.» Die 15-jährige Schulabgängerin hofft, dort eine Lehrstelle als Assistentin Gesundheit und Soziales oder als IT-Fachfrau zu finden. Sie habe beides geschnuppert und sei guter Dinge. Dass sie jetzt noch ohne Lehrstelle dastehe, liege an der komplizierten Lage im Frühling:

«Die Lehrstellensuche auf dem Höhepunkt der Pandemie war eine extreme Herausforderung.» Winmae Manzanilla (15)

Diese Erfahrung musste auch Ivan Glauser (15) machen: «Ich hatte für den Frühling vier Schnupperstellen als Koch organisiert. Am Schluss hat es dann bei keiner Küche geklappt.» Viele Ausbildungsbetriebe hätten wegen Corona die Lehrlingssuche unterbrochen. Auch Glauser will sich an der Börse für eine Lehrstelle umsehen: Eine Automechaniker- oder Gärtnerlehre soll es nun sein. «Weil ich nie mehr etwas von den Schnupperbetrieben gehört habe, bin ich nicht mehr so motiviert, Koch zu werden», so der Berner. Sollten weder Glauser noch Manzanilla an der Last-Minute-Börse die passende Stelle finden, werden beide das 10. Schuljahr an der BFF in Bern besuchen.

2021 weniger Lehrstellen

Das Gefäss Lehrstellenbörsen ist nicht neu. Sie finden im Kanton Bern normalerweise im Frühjahr statt. Doch machte die Covid-19-Pandemie dieses Jahr alle Planungen zunichte, wie der Kanton Bern am Montag in Erinnerung rief. Ziel sei es nun, dass alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine Anschlusslösung fänden.

Der Kanton rechnet nicht damit, dass nächsten Sommer alles wieder wie vor der Pandemie läuft. Im nächsten Jahr könnten aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage weniger Lehrstellen angeboten werden, teilt der Kanton Bern mit. Aktuell seien aber noch viele Lehrstellen offen. Die beiden Last-Minute-Börsen würden eine zwanglose Möglichkeit bieten, sich kennen zu lernen und bei Interesse einen Lehrvertrag mit sofortigem Start abzuschliessen.

Weitere Informationen zu der Last-Minute-Lehrstellenbörse in Bern und Biel findest du hier.