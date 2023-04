Sudan: «Viele Kinder sind ins Kreuzfeuer geraten»

Zivilisten sind in einer aussichtslosen Lage: Der Häuserkampf in der Hauptstadt lässt es nicht zu, dass sie auf die Strasse können.

«Am Freitag sind wir noch durch Khartum gelaufen und dachten, dass doch alles friedlich ist», sagt Schauer dem deutschen «Stern». Am Samstag aber brach die Hölle los. So hatten sich die deutschen Extremsportler das nicht vorgestellt. Sie wollten Afrika und seine Kultur zu Fuss erkunden. Nun sind sie von der Aussenwelt abgeschnitten. Sie haben kaum Strom und kein fliessendes Wasser. «Wir haben überhaupt keinen Überblick, wann das aufhört.»

«Ohne jede Vorwarnung»

Gerade sei Ramadan, wo die Menschen nur einmal am Tag essen würden. «Deshalb haben die Leute wenig Essen gelagert.» Sie schildert, wie Menschen auf den Strassen erschossen würden. «Das Schiessen wird immer wahlloser», sagt die Sudanesin. «Die RSF haben ihre Fahrzeuge und Kämpfer inzwischen gezielt in den Wohnvierteln positioniert. Sie versuchen, die Bevölkerung als Schutzschild zu missbrauchen.»

«Kinder haben sehr schwere Verletzungen»

Ausser dem MSF-Spital hätten alle anderen Spitäler schliessen müssen, «entweder weil sie sich in der Nähe der Kämpfe befinden oder das Personal wegen der Gewalt nicht in die Einrichtungen gelangen kann.» Dies bedeute, dass sie die Patientinnen und Patienten nicht für eine Behandlung überweisen könnten. Auch deswegen seien allein in den ersten 48 Stunden des Konflikts elf Menschen an ihren Verletzungen gestorben.

Keine Blutkonserven, Plünderungen

Auch in anderen Teilen des Landes stehen die MSF-Teams vor grossen Herausforderungen. «Unsere Räumlichkeiten in Nyala, in Süd-Darfur, wurden geplündert – einschliesslich eines der Lagerhäuser», so Paye.

In Khartum seien die meisten Teams aufgrund der anhaltenden schweren Kämpfe eingeschlossen. Selbst Krankenwagen würden nicht durchgelassen, um die Toten von den Strassen zu bergen oder die Verletzten ins Spital zu bringen.