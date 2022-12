Anderi Liga #35 : «Viele Länder wünschen sich einen Typen wie Granit Xhaka im Team»

In der neusten Folge des Fussball-Podcasts «Anderi Liga» wird über die grossen Schweizer Spiele an der WM gegen Serbien und gegen Portugal gesprochen. Ein zentrales Thema ist der polarisierende Nati-Captain Granit Xhaka.

Wedermann findet die Aktionen Xhakas nicht ganz so schlimm wie Ruch. Und in ihrer Faszination für die Figur Granit sind sich die beiden ohnehin einig. «Viele Länder wünschen sich einen Typen wie Granit in der Mannschaft», sagt Wedermann. Auch wenn er am Freitagabend nicht alles super fand, müsse man ihm neben seiner sportlichen Leistung zugutehalten, dass er keine Rote Karte kassiert habe. «Er wurde zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel von allen Seiten gewürgt, geschupft oder beleidigt – andere wären komplett ausgetickt», stellt Wedermann fest.