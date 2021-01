Geschlossene Läden und Unterhaltungsbetriebe, kaum soziale Kontakte, Homeoffice und das mitten im Winter: Die Corona-Krise verlangt den Menschen derzeit viel ab. Das macht sich auch bei der Arbeit der Contact-Tracing-Teams bemerkbar: «Wir stellen eine gewisse Corona-Müdigkeit fest. So lassen sich derzeit etwa viele Menschen erst eine Woche oder noch länger nach dem Auftreten erster Symptome testen», sagt Andreas Juchli, Arzt und operativer Leiter des Züricher Contact-Tracings. Ein möglicher Grund: Die Menschen wollen sich nicht isolieren oder Schuld daran sein, wenn ihr Umfeld sich in Quarantäne begeben muss.

«Einmal laut lachen und schon könnte man jemanden anstecken»

Auch Schutzkonzepte helfen nicht immer: «Das sehen wir aktuell etwa bei Ausbrüchen in Schulen und Heimen. Selbst wenn glaubwürdige Schutzkonzepte eingehalten werden, können Menschen sich anstecken», sagt Juchli. Er macht ein Beispiel: «Wenn jemand am Morgen ein Kratzen im Hals verspürt oder einen leichten Husten hat und dem keine Beachtung schenkt, verlässt er das Haus und geht seinen täglichen Besorgungen nach. Dann trifft er im Treppenhaus seinen Nachbarn. Sie halten zwar Abstand, doch plötzlich muss die Person mit dem Kratzen im Hals laut lachen – und schon könnte sie ihren Nachbarn angesteckt haben.»

Das könne sich dann wiederholen: «Je mehr Menschen die Symptome anfangs nicht beachten und ohne Test weiter ihrem Alltag nachgehen, desto grösser ist die Gefahr, dass neue Infektionsketten entstehen. Genau das versuchen wir zu verhindern, indem wir Infizierte finden und ihre Kontakte in Quarantäne stecken. Dafür sind wir aber darauf angewiesen, dass Menschen mit Symptomen sich so früh wie möglich testen lassen», sagt Juchli.

«Es wird viel zu selten getestet»

Der Bund bezahlt Tests etwa in Hotels, in Alters- und Pflegeheimen oder am Arbeitsplatz, wenn sie Teil des Schutzkonzepts sind. Die Tests sollen grundsätzlich freiwillig sein, die Kantone können aber in speziellen Settings Pflichttests verordnen. Etwa, wenn die Person, die getestet werden soll, selber stark gefährdet ist oder die Menschen in ihrem Umfeld gefährdet.