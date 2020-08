Weniger Food-Waste Viele Lebensmittel halten länger, als ihr denkt

Essen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums gleich wegzuschmeissen, ist unnötig. Wie lange sind Eier, Käse, Nudeln und Brot haltbar?

In der Schweiz landen pro Person gemäss dem Verein Foodwaste.ch täglich 320 Gramm geniessbare Lebensmittel im Abfall. Dies entspricht fast einer ganzen Mahlzeit! Weggeworfene Lebensmittel verursachen Mehrkosten in Milliardenhöhe und belasten Haushaltsbudgets sowie die Umwelt unnötig. Food-Waste hat ausserdem weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt. Die Produktion von Lebensmitteln ist weltweit für rund 30 Prozent aller Umweltbelastungen verantwortlich. Werfen wir einwandfreies Essen in den Abfall, werden wertvolle Ressourcen wie Wasser, Böden und fossile Energieträger also vergebens belastet oder verbraucht. Gleichzeitig verknappt eine durch Verluste erhöhte Nachfrage das weltweite Angebot an Lebensmitteln – während die Ernährungssicherheit vieler Menschen nicht garantiert ist.

Ein Grund dafür, dass in der Schweiz und in anderen Industrieländern so viele Lebensmittel im Abfall landen, ist schlechte Planung. Oftmals wird schlicht zu viel eingekauft. Deshalb sollte man sich vor dem Wocheneinkauf fragen, wie oft in der kommenden Woche wie viele Personen zu Hause essen werden, was aktuell im Kühlschrank steht und wie man bereits gekaufte Lebensmittel mit Frischprodukten ergänzen möchte. Menüpläne und darauf basierende Einkaufszettel helfen dabei, bewusster einzukaufen. Lebensmittel sollten ausserdem nicht nur nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum beurteilt werden. Dieses beschreibt nicht den Zeitpunkt, wann das Produkt verdirbt, sondern gibt bloss die empfohlene Verzehrfrist an. Bis zu diesem Datum kann der Hersteller garantieren, dass das Produkt bei sachgerechter Lagerung seine spezifischen Eigenschaften wie Geschmack, Geruch, Konsistenz, Nährwertgehalt und Farbe behält.