So fühlt sich eine Flucht an

Wer wissen will, wie viel Energie eine solche Flucht braucht, kann dies bei einem kleinen Experiment herausfinden: «Man steht eine halbe Stunde an der Kälte. Wenn man ordentlich fröstelt, zieht man die Schneeschuhe aus und rennt 30 Meter einen schneebedeckten Hang hoch und wieder zurück», sagt Raschle. Mit Schneeschuhläufern hat der Wildhüter diesen Test auch schon durchgeführt: «Alle keuchten und waren völlig ausser Puste.» Etwa so fühle sich eine Flucht für die Wildtiere an. Nur könnten die Tiere sich danach nicht in der warmen Stube aufwärmen und die Energiereserven liessen sich nicht einfach mal so mit einem währschaften Menü wie etwa einem Fondue oder Älplermagronen wieder auffüllen.