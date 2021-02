Nach Australian-Open-Sieg : «Viele Leuten waren unfair zu mir» – Djokovic mit Botschaft an Kritiker

Novak Djokovic gewann das Final des Australian Open gegen Daniil Medwedew souverän. Dann hatte er eine Botschaft.

20 Matches in Serie hatte Daniil Medwedew gewonnen. Seit Monaten hatte der Russe kein Tennismatch mehr verloren. Die Brust war breit vor dem Final des Australian Open gegen Novak Djokovic. Doch der Serbe machte kurzen Prozess, siegte klar in drei Sätzen mit 7:5, 6:2, 6:2. Damit triumphierte Djokovic zum neunten Mal in Melbourne. Die Rod Laver Arena ist sein Wohnzimmer – so wie Roland Garros für Rafael Nadal und Wimbledon für Roger Federer.