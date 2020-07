Wie Manipulation bei Dieselskandal

Viele Motorräder mit «Manipulationsmechanismus» ausgerüstet

Der Rheintaler Kantonsrat Meinrad Gschwend (Grüne) bekämpft seit langem Lärm von Motorräder. Nun hat er festgestellt, dass viele Töffs bei Lärmmessungen das System überlisten, um so tiefere Werte zu erzielen.

Gschwend hat Gefallen an einer Massnahme im Tirol gefunden. Dort seien von Juni bis Oktober auf Strassen zu Ausflugszielen Fahrverbote für besonders laute Motorräder erlassen worden.

In einem Vorstoss aus dem St. Galler Kantonsrat werden Massnahmen gegen den Lärm von Motorrädern verlangt. Neuere Modelle könnten Lärmmessungen manipulieren, schreibt ein Parlamentarier der Grünen. Das St. Galler Strassenverkehrsamt kennt das Problem.

Ausflugsstrecken auf dem Land würden an sonnigen Wochenenden bis weit in den Herbst mit einer massiven Lärmbelästigung durch Motorräder eingedeckt, führte Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im St. Galler Kantonsrat, in seiner einfachen Anfrage aus.