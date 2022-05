Finanzen und Liebe: «Viele Paare unterschätzen, wie wichtig Geld in einer Beziehung ist»

Denn Geld sei sehr wichitg in Liebesbeziehungen, sagt Margareta Hofmann von Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich.

Wie wichtig ist Geld in Liebesbeziehungen?

Margareta Hofmann: «Sehr wichtig. Leider unterschätzen viele Paare das Thema. Dabei definieren wir über Geld unseren Lebensstandard, also wie wir leben und unsere gefühlte Lebensqualität. Denn Geld ist auch an emotionale Faktoren, wie etwa Status und Freiheit gebunden. Das spielt dann auch bei der Partnersuche eine Rolle. Also wer viel Wert auf Status legt, wird jemanden daten wollen, der Geld hat.»