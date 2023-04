Mehrheit der Ausländer will weniger Zuwanderung

1 / 7 62 Prozent der Personen in der Schweiz wollen, dass die Zuwanderung stärker begrenzt wird. Das ergibt eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia. Impression von der Zürcher Bahnhofstrasse (2020).

Anna, Asif und Nicolas meldeten sich auf einen Aufruf und sagen, wie sie darüber denken.

Politologe Joachim Blatter von der Universität Luzern nennt die Gründe, warum auch Ausländer und Ausländerinnen die Zuwanderung begrenzen wollen.

Anna Pfeffer, 35, Deutschlehrerin, Ukrainerin, kam 2010 wegen der Ausbildung in die Schweiz. «Ich bin ein offener Mensch und überhaupt nicht ausländerfeindlich, aber ich bin für eine stärkere Durchsetzung der Migrationsgesetze. Viele Geflüchtete kommen aus der ganzen Welt in die Schweiz, weil sich herumspricht, dass die Bedingungen hier besser sind als anderswo. Das stimmt mittlerweile auch nur noch bedingt, weil es im Asylbereich enger wird, müssen die Betroffenen auch hier in Notunterkünften übernachten. Ich halte das frühere System mit den Grenzkontrollen, vor der Einführung von Schengen-Dublin, für besser.

Was mich ebenfalls stört, ist die mangelnde Anpassungsfähigkeit, die ich als Lehrperson (ich lehre Deutsch als Zweitsprache) sehr stark mitbekomme. Dass es für manche Eltern ein Problem ist, wenn Mädchen und Jungen händchenhaltend in der Kolonne gehen, dass Mädchen ins Schwimmen gehen oder weitere Rituale an der Schule.

Seit kurzem habe ich nicht mehr nur den ukrainischen, sondern auch den Schweizer Pass. Ich möchte mich nicht auf eine bestimmte Partei festlegen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich beim Thema Migration etwas ändern muss.»

Asif (29, Name geändert), Fahrzeugschlosser im Raum Bern, kam als 18-Jähriger in die Schweiz. «Wenn ich wählen könnte, würde ich die SVP wählen. Ja, sie ist manchmal ausländerfeindlich. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist die Migrationspolitik. Es werden Leute aus dem Ausland geholt, statt arbeitslose Personen aus der Schweiz anzustellen. Das sehe ich in meiner Branche. Das drückt auf die Löhne. Wir Fahrzeugschlosser hätten eigentlich Löhne zwischen 5000 und 6000 Franken. Aber ein Ausländer macht es auch für 4500.»

Für den Deutschen, der in die Schweiz pendelt, ist das weniger ein Problem, denn in Deutschland sind die Lebenshaltungskosten tiefer. Hier sind die Mieten und Krankenkassenprämien hoch und steigen weiter. Den Schaden haben die Familien. Ich bin Vater einer kleinen Tochter, das Geld ist knapp.»

Nicolas F. (40), EU-Bürger. «Ich bin Ausländer und würde die Einwanderung nicht begrenzen und schon gar nicht die SVP wählen. Einerseits bin ich selber auf Basis der Personenfreizügigkeit eingewandert und wäre scheinheilig, wenn ich das jemand anderem verwehren wollen würde. Zudem braucht es schon ein gehöriges Mass an emotionaler Kälte, Menschen, die woanders am Lebensminimum – nicht Existenzminimum – leben, beinhart ins Gesicht zu sagen, dass sie nicht kommen dürften. Darüber hinaus ist es so schon schwer genug für die Wirtschaft, qualifiziertes Fachpersonal zu finden.»

Zwei von drei Personen in der Schweiz wollen die Zuwanderung stärker beschränken. Und sogar unter jenen, die keinen Schweizer Pass haben, will das eine Mehrheit von 51 Prozent. Das sei nicht erstaunlich, sagt Politologieprofessor Joachim Blatter von der Universität Luzern. Auch frühere Untersuchungen hätten diese Tendenz ergeben.

Zwei Faktoren seien dabei massgebend: «Einerseits fühlt man sich als zugewanderte Person unwohl, wenn das Thema Migration medial im Fokus ist. Und je höher die Zuwanderung, desto eher ist sie ein Thema.» Das sei der psychologische Aspekt. Der zweite Grund sei eine instinktive Kosten-Nutzen-Rechnung, die Schweizerinnen und Ausländer gleichermassen machen: Hier gehe es um eine gewisse Rivalität um Arbeitsplätze, Wohnungen, den Platz im Tram.

Dürften Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz wählen, würde die SP profitieren, die SVP mutmasslich verlieren. Die Schweiz würde linker werden. «Aber nur minim», sagt Politologe Blatter. Eine Revolution wäre nicht zu erwarten. «Die Verschiebungen wären weniger stark als die grüne Welle bei den vergangenen Wahlen 2019.» Zudem wäre die Einführung des Wahlrechts seiner Ansicht nach vor allem die Beseitigung eines Demokratiedefizits: «Keine andere moderne Demokratie schliesst über ein Viertel ihrer Bewohnerinnen und Bewohner vom Wahlrecht aus.»