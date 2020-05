Wiedereröffnung am 11. Mai

Viele Restaurants bleiben auch am Montag dicht

Am 11. Mai dürfen die Beizen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Doch nicht für alle Wirte lohnt es sich, den Betrieb wieder hochzufahren. Daher bleiben je nach Region bis zu ein Drittel der Beizen geschlossen.

Am 11. Mai dürfen die Restaurants endlich wieder öffnen.

Strenge Auflagen könnten Kunden vertreiben

Dass gewisse Restaurants geschlossen bleiben, liege an den einschränkenden Vorgaben des Schutzkonzepts, erklärt Jean-Daniel Martz, Direktor des Branchenverbands Gastro Bern. So müssen die Tische zwei Meter von einander entfernt stehen, Stehplätze sind nicht erlaubt. Auch dürfen nicht mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen (siehe Box).