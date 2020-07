Maskenpflicht an Schulen

«Viele Schüler reisen aus Risikoländern zurück»

Lehrer-Präsidentin Dagmar Rösler rechnet damit, dass weitere Kantone eine Maskenpflicht an Schulen verhängen. Die Massnahme mache gerade nach den Ferien Sinn.

Der Kanton Luzern führt im neuen Schuljahr eine Maskenpflicht an Gymis und Berufsschulen ein. Auch weitere Kantone, darunter der Jura, erwägen laut SRF ein Obligatorium. Die Maskenpflicht soll dabei auf dem ganzen Schulareal und auch während der Pause gelten. Im Video oben sehen Sie, was Schüler über die Pflicht denken.

Was macht ein Lehrer, wenn ein Schüler keine Maske trägt?

Bei grösseren Schulen wird das eine grosse Herausforderung, die Pflicht flächendeckend durchzusetzen – gerade in der Pause. Aber wie im ÖV wird die soziale Kontrolle eine wichtige Rolle spielen. Die Maskenpflicht an Schulen sollte in ein Gesamtkonzept passen: Wenn man im Ausgang wieder fast alles darf, sinkt die Akzeptanz der Massnahme bei den Schülern.