Viele Schweizer suchen jetzt «Weltuntergangssex»

Datingportale verzeichneten in den letzten Wochen einen Boom an Nutzern und Interaktionen. Experten geben diesem Phänomen einen Namen: «Post Desaster Sex». Eine Entwicklungspsychologin erklärt, warum man sich vor allem jetzt nach Nähe sehnt.

Dieses Phänomen habe sich bereits 2001 abgezeichnet, als in New York die Twin Towers einstürzten.

Gewalt in der Welt ist gut fürs Bett. Klingt komisch? Ist aber so. Das behauptet zumindest die Entwicklungspsychologin und pensionierte Professorin Pasqualina Perrig-Chiello: «In Extremsituationen wird dem Menschen die Endlichkeit seines Lebens unmissverständlich bewusst. Hinter dem Verlangen nach Sex steckt das Bedürfnis, noch einmal so intensiv wie nur möglich zu leben», sagt sie in einem Interview mit TheCasualLounge.