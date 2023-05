Mauritius: «Viele sind am Ende» – Edelweiss-Passagiere stecken seit Stunden fest

Für einige Schweizer Touristen gehen die Strandferien in Mauritius mühsam zu Ende. Eigentlich sollte ihr Flug schon um 5.30 Uhr Schweizer Zeit abheben – doch am Nachmittag warten die Eurowings-Gäste noch immer vor dem Gate.

Für einige Schweizer sollten am Montagmorgen die entspannten Ferien auf Mauritius mit einer stundenlangen Wartezeit enden – derzeit sitzen sie noch immer auf der Insel im indischen Ozean fest. Wie eine 20-Minuten-Leserin sagt, buchte sie vor über einem Jahr bei Edelweiss Flüge für den Strandurlaub. Einige Monate vor dem Flug erhielt sie dann eine Mail von der Lufthansa-Tochter, dass ihr Rückflug storniert sei und sie deshalb auf einen Eurowings-Flug nach Frankfurt am selben Tag umgebucht werde, bevor es mit einem weiteren Flug nach Zürich gehen sollte.

Flug hat schon 17 Stunden Verspätung

Die Leserin und ihre Familie begaben sich deshalb am Montag frühmorgens an den Flughafen in der Hauptstadt Port Louis, um ihren auf 7.30 Uhr (5.30 Uhr Schweizer Zeit) angesetzten Flug zu nehmen. Doch schon beim Eintreffen am Flughafen die erste böse Überraschung: Der Flug hat Verspätung und soll um 13.10 Uhr starten. Doch auch am frühen Abend ist die Lage nach wie vor ungewiss. Eine E-Mail von Eurowings verspricht einen Flug, der um ein Uhr morgens am nächsten Tag gehen soll – telefonisch ist bei der Airline laut der Leserin niemand zu erreichen.

«Niemand weiss, was los ist!», so die Frau. «Die Passagiere sind am Ende und die Stimmung ist sehr gereizt – so etwas haben wir noch nie erlebt.» Besonders die Familien mit kleineren Kindern seien verzweifelt. «Eine Frechheit» – so beschreibt die Leserin die Kommunikation seitens der Lufthansa-Gruppe. Wie sie vom Piloten vernommen habe, sei wohl ein technisches Problem die Ursache für die Mega-Verspätung.

«Passagiere schreien das Personal an»

«Wir haben uns ein anderes Ende erhofft von unseren Ferien – jetzt sind wir seit drei Uhr wach und mittlerweile erschöpft und müde», so die Familie. «Die Leute schreien langsam aber sicher das Personal an. Sie tun mir leid, sie können doch auch nichts dafür.»

Viele Passagiere versuchten nun, ihren Flug umzubuchen – da die Fluggäste mit dem Passieren des Zolls aber bereits aus Mauritius ausgereist sind, sei das nicht in allen Fällen möglich. «Einige haben jetzt auf Turkish Airlines umgebucht, so sollten sie am Dienstag um zehn Uhr in Zürich sein», sagt die Leserin. Auch sie probierten es nun auf diesem Weg, um zeitnah nach Hause zu kommen.

Eurowings Discover hat bisher nicht auf eine Anfrage von 20 Minuten reagiert.