Dave von «Switzerland’s next Topmodel»

«Viele sind erstaunt, dass ich singen kann»

David Beers Video zu seinem ersten Song wurde von einem Team produziert, das schon mit Loredana gearbeitet hat. Der ehemalige SNTM-Kandidat über den Dreh und seine neue Liebe, die Musik.

Modeln bleibt weiterhin Davids Fokus

Nach «Switzerland’s next Topmodel» lief es für David Beer (20) rund: Er lief im Januar an der Mailänder Fashion Week für Gucci über den Laufsteg. Später hätten eigentlich noch eine Onlinekampagne für das Label sowie eine weitere für Valentino folgen sollen – wäre da nicht Corona gewesen.

Er hat den Song selbst geschrieben

In Davids Song «Augenblick», einer chilligen R’n’B-Nummer, steckt viel Eigenarbeit. Zu einem gekauften Beat hat der «SNTM»-Fünftplatzierte eine eigene Melodie inklusive Text geschrieben. Dass er mal einen Song auf Deutsch schreiben würde, hätte David sich vor kurzem noch nicht vorstellen können. «Ich habe lange nur englische Lieder gehört. Erst vor kurzem habe ich deutschsprachige Songs für mich entdeckt», so das Gucci-Model.

Vor allem alte Liebesschnulzen wie «Schöner fremder Mann» haben es David angetan. «I ch habe ei nfach gemerkt , d ass so was bei mir direkt ins H erz geht. I ch muss die Worte nicht zuerst noch im Kopf übersetzen , man hört sie e infach und fühlt den V ibe . Deshalb habe ich mich dazu entschie d en, meinen ersten Song auf Deutsch zu schreiben.»

Das Videoteam hat schon mit Loredana gearbeitet

«Die zwei sind so professionell und talentiert. Ich habe zuvor beim Modeln schon mit ihnen zusammengearbeitet», erzählt David. «Sie sind mega herzig und haben mich nun privat unterstützt, weil auch sie während Corona mehr Zeit hatten – es war so was wie ein Liebesprojekt.»

Gedreht wurde das Musikvideo während des Lockdown am Hallwilersee (AG) und in Zürich. «Wir haben versucht, den Look so natürlich wie möglich zu halten und in dieser hektischen Zeit einen ruhigen Vibe rüberzubringen», so David.