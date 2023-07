Aesch BL: «Viele sind mit diesem Kreisel überfordert»

1 / 7 Der Vollanschluss Aesch an die Autobahn A18 wurde am 18. Juli eingeweiht. Kaum kann er befahren werden, ist eine Diskussion über den Turbokreisel entbrannt. Baseljetzt Grüne oder rote Linie? Wie der Turbokreisel korrekt zu befahren ist, gibt in der Aescher Facebook-Gruppe viel zu reden. Facebook/Screenshot Die richtige Fahrweise im Turbokreisel wird in der Kommentarspalte hitzig diskutiert. Facebook/Screenshot

Der Vollanschluss Aesch an die Autobahn A18 ist nun seit dem 18. Juli fertiggebaut und vollständig befahrbar. Herzstück des neuen Autobahnanschlusses in der Baselbieter Agglomerationsgemeinde ist ein sogenannter Turbokreisel. Und kaum ist dieser befahrbar, ist darüber in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du …» eine kontroverse Diskussion entbrannt. Der Kreisel sei gefährlich, so die Kritik.

Grund dafür seien die «unübersichtlichen» Bodenmarkierungen im Kreisel. Vor allem die Ausfahrt nach Aesch selbst sei für viele verwirrend gekennzeichnet. Diese würde einfach übersehen, was dazu führe, dass einige Autofahrer noch im letzten Moment über die durchgezogene Sicherheitslinie fahren würden: «Und genau so sind mir schon diverse Verkehrsteilnehmer vors Auto gefahren, da sie mit diesem Kreisel überfordert sind», schreibt ein User in der Aescher Facebook-Gruppe.

«Wenn man die Abfahrt von Laufen her nimmt, ist es nicht ersichtlich, dass man auf die äussere Spur wechseln sollte», schreibt der User weiter in der Kommentarspalte. Das Problem zeige sich auch, wenn man aus anderer Richtung in den Kreisel einfahre und jeweils die dritte Ausfahrt nehmen wolle. Es sei schlicht nicht intuitiv, da man ja in der Fahrschule lerne, man solle bis zur dritten Ausfahrt auf der inneren Spur fahren. Da die Ausfahrt nach Aesch aber bereits sehr früh abzweige, bevor man sehe, wo sie hinfahre, würden «Erstbefahrer und Auswärtige» über die Sicherheitslinie die Ausfahrt nach Aesch befahren.

Soweit keine Umfälle im Kreisel

Das Thema stösst in der Gruppe auf Anklang. Es wird bereits von einem potenziellen Unfallhotspot gesprochen. Bei der Polizei Basel-Landschaft sei der Kreisel jedoch kein Thema. «An der besagten Stelle gab es bis jetzt noch keine Unfälle und dementsprechend auch keine Meldungen. Wir sind in stetem Kontakt mit der Gemeinde, wo unter anderem auch solche Dinge schon thematisiert wurden», so Adrian Gaugler, Pressesprecher der Polizei Basel-Landschaft. In der kurzen Zeit, in der der Kreisel nun befahrbar sei, habe es so also noch keine grossen Erfahrungswerte gegeben. Deshalb könne Gaugler keine fundierte Aussage über die Sicherheit im Kreisel machen.

Im Zweifelsfall ein Mal rundherum fahren

Der zuständigen Behörde, der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft, sei der besagte Facebook-Post bekannt, Meldungen seien aber auch bei ihnen keine eingegangen, so Direktionssprecherin Andrea Bürki. «Grundsätzlich sind die Markierungen und die Signalisation im Kreisel korrekt», sagt sie. «Ein solcher Hochleistungs-, auch Turbokreisel genannt, verlangt von Fahrern mehr als ein herkömmlicher Kreisel», so Bürki weiter. «Es braucht grundsätzlich immer ein wenig Zeit, bis sich so grosse

Kreisel einpendeln.» Angeschrieben seien die Ausfahrten jedoch von Anfang an.

«Man darf auch langsamer im Kreisel fahren», hält Bürki fest. Natürlich würden sich Pendler, die öfter im Kreisel fahren würden, schneller an die Situation gewöhnen, andere seien eher gefordert. «Wie so häufig, muss man die Spur frühzeitig und vorsichtig wechseln. Wenn man sich an die Markierung und Signalisierungen hält, ist auch der Turbokreisel zu bewältigen», schliesst Bürki. Über die Sicherheitslinie dürfe man auch in diesem Szenario nicht fahren.