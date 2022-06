Tödliche E-Bike-Unfälle: «Viele sind überrascht, auf was für einer Maschine sie da eigentlich sitzen» 

Ein 59-jähriger Österreicher landete Mitte Juni in Montlingen aus unerklärlichen Gründen mit seinem E-Bike in diesem Bachbett. Er konnte nicht mehr reanimiert werden und verstarb.

Am vergangenen Wochenende ist eine 76-jährige Frau in Unterwasser (SG) mit ihrem E-Bike gestürzt, als sie von einem Autofahrer überholt wurde. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, an denen sie nun wenige Tage danach gestorben ist. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Es ist bereits der zweite Unfall mit Todesfolge im Kanton St. Gallen innert weniger Tage. Erst vor rund einer Woche ist in Montlingen ein 59-jähriger Mann aus Österreich mit seinem E-Bike aus unbekannten Gründen gestürzt und in einem Flussbett gelandet. Der Mann blieb mit dem Kopf unter Wasser liegen. Er wurde von zwei Velofahrerinnen aufgefunden. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten ihn trotz Reanimationsversuchen nicht retten.

Ältere Menschen schätzen die Kraft von Elektro-Velos oft falsch ein

Vor etwa einem Monat ist in Salmsach im Kanton Thurgau ein 88-jähriger Elektrobike-Fahrer ebenfalls tödlich verunglückt, nachdem er frontal mit einem Auto zusammengestossen war. Neben tödlichen E-Bike-Unfällen kommt es auf Ostschweizer Strassen immer wieder zu Unfällen mit verletzten E-Bike-Fahrerinnen und E-Bike-Fahrern, so zum Beispiel am Montag in Zuzwil SG, wo sich ein 77-jähriger E-Biker bei einem Unfall mit einem Auto unbestimmt verletzte. Seit Jahresbeginn ist es in den Ostschweizer Kantonen zu rund zwei Dutzend Unfällen mit Elektro-Velos gekommen.