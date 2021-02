Am Freitag kritisierten viele Ski-Fahrer die WM-Piste in Cortina.

Die Kritik an der WM-Piste, sie war gross am Freitagnachmittag. Ein sichtlich ernüchterter Dominik Paris meinte etwa nach dem ersten Abfahrtstraining auf der WM-Piste in Cortina: «Schon bei der Besichtigung habe ich gesehen, dass es hier wild ist. So viele drehende Kurven habe ich bei einer Abfahrt noch nie gesehen.»

Beat Feuz wählte gar noch klarere Worte. Er sagte: «Dass das hier keine Abfahrt ist, hat man auf den Bildern, glaube ich, gesehen. Es hat sehr gedreht, das Tempo war langsamer als gestern im Super-G. Und ich, nun, ich finde es eher amüsant heute, muss ich sagen.» Und: «Schlussendlich muss man das Beste daraus machen, wenn es so bleibt. Ich werde sicherlich auch alles geben, nur werden die Fernsehzuschauer so auch keine Freude haben.»

«Alle sollen ruhig bleiben»

Der Funktionär, der erst seit zwei Tagen zurück aus der Corona-Quarantäne ist, sagte: «Wir sind den sicheren Weg gegangen. Wir haben eigentlich keine Erfahrung mit dieser Strecke. Der Vertigine-Sprung ist sehr extrem, vergleichbar mit dem Hundschopf in Wengen. Wenn man 5 km/h zu schnell fährt, fliegt man ins Flache.» Aber das wolle man logischerweise nicht. Und weiter: «Viele Ski-Fahrer haben geschimpft, aber das ist uns Wurst. Alle sollen ruhig bleiben. Wir wollen alle sicher im Ziel haben. Denn jetzt öffnen wir die Passagen. Heisst, wir stecken um. Der Speed wird am Rennen anders sein.»

Man darf also gespannt sein. Werden die Ski-Fahrer nach dem Training am Samstag und der WM-Abfahrt am Sonntag (ab 11.00 Uhr hier live im Ticker) zufriedener sein? Immerhin: Carlo Janka behielt recht mit seiner Vermutung, dass die Piste noch angepasst werde, sagte er doch am Freitag: «Man muss es so nehmen, wie es ist. Sie werden das noch ein wenig anpassen, die Kurven ein wenig öffnen. Nach dem Super-G sind sie zu vorsichtig geworden.»