Taiwan : Dutzende Tote bei Zugunglück in Taiwan

In einem Tunnel im Osten des Landes hat sich ersten Angaben zufolge ein schweres Zugunglück ereignet. Insgesamt sollen 350 Menschen an Bord gewesen sein.

Nach einem Zugunglück in Taiwan werden viele Todesopfer befürchtet. Wie die Behörden mitteilten, wurden nach dem Unfall am Freitag im Landkreis Hualian 34 Menschen geborgen, bei denen zunächst keine Lebenszeichen festgestellt werden konnten. Bestätigte Todeszahlen lagen zunächst jedoch nicht vor. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 61 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Mehr als 70 Menschen seien weiterhin in den Trümmern des Zuges eingeschlossen.