Dutzende Jugendliche versammeln sich beim Zürcher Bellevue. Ein Streit eskaliert, TikToker berichten von Faustschlägen und Flaschenwürfen gegen die Polizei. Der Vorfall am Samstagabend ist nicht das einzige gewalttätige Aufeinandertreffen von Jugendlichen in den letzten Tagen. Trotz geltender Corona-Massnahmen versammeln sich immer häufiger grosse Gruppen, Auseinandersetzungen gab es auch in Basel oder Genf . Schuld ist gemäss einem Beteiligten vom Samstagabend am Stadelhofen der Lockdown: «Alles ist zu, es eskaliert» , erklärte er gegenüber 20 Minuten.