Interview mit neuem Zoodirektor

«Viele unserer Tiere könnten sofort weg, wenn sie es wollten»

Severin Dressen tritt die Nachfolge des Zürcher Zoodirektors Alex Rübel an. Für ihn steht fest, dass die Tiere sofort flüchten würden, fühlten sie sich im Zoo nicht ganz wohl.

Es regnet in Strömen. Severin Dressen wartet unter der Überdachung beim Eingang des Zürcher Zoos auf die Journalisten. Seine Brillengläser laufen immer wieder von Neuem an – Nässe, Hygieneschutzmaske und Brillengläser sind eine lästige Kombination. Ansonsten hat Dressen aber den vollen Durchblick. Mit gerade einmal 32 Jahren tritt der gebürtige Kölner ab Juli sein Amt als neuer Direktor des Zoo Zürich an. Er hatte sich in einem mehrstufigen Verfahren gegen 140 Bewerber durchgesetzt und wurde im September 2019 einstimmig vom Verwaltungsrat zum Nachfolger von Alex Rübel gewählt.