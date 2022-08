Lasershow statt Feuerwerk: «Viele waren verärgert, Kinder enttäuscht»

Dieses Jahr wurde an der Bundesfeier auf dem Bruderholz erstmals gänzlich auf ein Feuerwerk verzichtet. Die Laser- und Wassershow kam nicht bei allen gut an.

Diese kam bei den Zuschauenden nicht gut an.

Rund ein Jahr habe die Programmierung der Laser- und Wassershow für die offizielle Basler Bundesfeier am 1. August auf dem Bruderholz gedauert. 15 Spezialistinnen und Spezialisten seien beim Lichtspektakel im Hintergrund tätig gewesen, damit die Darbietung funktioniere, wie die « Basler Zeitung » berichtet. Denn für eine klimafreundliche 1.-August-Feier verzichtete der Kanton komplett auf ein Feuerwerk und ein klassisches Höhenfeuer.

Der Wind war schuld

Fausi Marti, Präsident des Komitees Offizielle Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz, sagt auf Anfrage zu 20 Minuten: «Das Höhenfeuer aus Wasser und die damit verbundene Lasershow haben noch viel Potenzial.» Nicht alles habe funktioniert wie geplant. «Die Rauchmaschine kam gegen die windigen Wetterverhältnisse nicht an, die wichtig ist für die Lasershow. Auch stimmte kurze Zeit etwas mit der Funkverbindung der Lichter nicht», so Marti. Man müsse aber auch beachten, dass es das erste Mal war, dass eine solche Darbietung stattfand, in der zu 100 Prozent auf Pyrotechnik und Feuer verzichtet wurde.