Schlieren: Stadtpolizei Schlieren legt Fokus auf E-Scooter und E-Roller

Ulrich Pfister, Kommandant der Stadtpolizei Schlieren sagt: «Auch die Eltern haben oft keine Kenntnis darüber, was eigentlich erlaubt ist und was nicht.»

Die Stadtpolizei Schlieren nimmt vermehrt E-Scooter und E-Roller unter die Lupe. Damit will die Stadtpolizei mehr Sicherheit auf den Strassen schaffen.

Ein Flyer in die Haushalte in Schlieren soll auch die Eltern über die Regeln bei der Nutzung der Trendfahrzeuge informieren.

Seit Anfang Jahr hat die Polizei in Schlieren 54 Kontrollen durchgeführt und dabei 76 Trendfahrzeuge geprüft.

Damit will die Stadtpolizei mehr Sicherheit im Strassenverkehr schaffen.

In Schlieren stellte man in jüngster Vergangenheit zunehmend fest, dass aufgrund dieser Trenderscheinung vermehrt das sichere Zusammengehen der Verkehrsteilnehmenden nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb hat sich die Stadtpolizei Schlieren dazu entschlossen, den Fokus vermehrt auf E-Scooter und E-Roller zu legen.

54 Kontrollen seit Anfang Jahr

«Eine Kernkompetenz der Stadtpolizei ist es, präventiv zu handeln. Wir stellen fest, dass viele Fahrerinnen und Fahrer nicht genau wissen, was mit den modernen Fortbewegungsmitteln erlaubt ist und was nicht», sagt Ulrich Pfister, Kommandant der Stadtpolizei Schlieren.

«Eltern haben teilweise unzureichende Kenntnisse über das Erlaubte»

«Uns geht es dabei nicht darum, Geld durch die Kontrollen einzunehmen, sondern die Nutzenden über das Erlaubte aufmerksam zu machen», so Pfister. Die Stadtpolizei stelle nämlich immer wieder fest, dass die Fahrerinnen und Fahrer der Trendfahrzeuge nicht wissen, was erlaubt ist und was nicht.