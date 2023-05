Basel: Viele wissen nicht, was «erfolgreiche Wiederbelebung» wirklich heisst

1 / 4 Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute rapide. Eine Reanimation ist weit weniger oft sinnvoll, als das von der Bevölkerung angenommen wird. 20min/Marco Zangger Nur in 25 Prozent der Fälle haben Überlebende keine kognitiven Einschränkungen nach einer Reanimation. In einer repräsentativen Befragung wurde diese Chance aber auf 40 bis 60 Prozent geschätzt. 20min/Marco Zangger Eine Studie von Forschenden der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel zeigt nun: Die Chance auf eine erfolgreiche Wiederbelebung wird in der Bevölkerung massiv überschätzt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Resuscitation Plus» publiziert. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Rund 8000 Personen erleiden pro Jahr in der Schweiz einen Herzstillstand.

In vielen Fällen würden sich die Betroffenen vermutlich gegen eine Reanimation entscheiden, kommt eine Studie der Uni Basel zum Schluss.

In der Bevölkerung werde die Chance auf eine erfolgreiche Wiederbelebung ohne kognitive Folgeschäden massiv überschätzt.

Schon nach wenigen Sekunden erleidet das Gehirn bei einem Herzstillstand irreparable Schäden und mit jeder Minute sinkt die Chance auf das Überleben. Dieses Schicksal ereilt in der Schweiz pro Jahr etwa 8000 Personen. Nur: Ist eine Reanimation überhaupt sinnvoll? Eine Studie von Forschenden der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel zeigt nun: Die Chance auf eine erfolgreiche Wiederbelebung wird in der Bevölkerung massiv überschätzt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Resuscitation Plus» publiziert.

«Wenn die Leute wüssten, dass ihre Überlebenschancen so gering sind, würden sich wohl viele gegen eine Wiederbelebung entscheiden», sagt Studienautorin Sabina Hunziker, Professorin für Medizinische Kommunikation und leitende Ärztin am Unispital. Derweil haben 80 Prozent der in der Studie befragten Personen angegeben, wiederbelebt zu werden. Dabei seien sie aber von falschen Erfolgschancen ausgegangen. Demnach wurde die Überlebenschance ohne neurologische Einschränkungen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand auf 40 bis 60 Prozent geschätzt.

«Wichtig zu erklären, was Wiederbelebung bedeutet»

In Wirklichkeit liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei gerade mal 25 Prozent. Von den Überlebenden habe etwa die Hälfte kognitive Einschränkungen, so Hunziker. Folglich basiere der Wunsch nach einer Wiederbelebung bei vielen auf einer Fehleinschätzung. Hunziker plädiert deshalb für bessere Aufklärung. Etwa bei den Hausärztinnen und Hausärzten, wo über Patientenverfügungen gesprochen werde, oder beim Spitaleintritt. Am Universitätsspital Basel werde das gemacht und in der Krankenakte vermerkt. «Es ist wichtig zu erklären, was eine Wiederbelebung im Falle eines Herzkreislaufstillstands bedeutet, damit die Patienten eine informierte und für sie sinnvolle Entscheidung treffen können», so die Medizinerin.

Im Zweifelsfall werde der Patient wiederbelebt. Beim Eintritt eines Herzkreislaufstillstands könne man nicht mehr fragen, da wäre das Wissen, was die Patienten oder Patientinnen gewollt hätten, etwa in Form einer Patientenverfügung enorm hilfreich.

Hast du Fragen zu deinen Rechten als Patientin oder Patient? Hier findest du Hilfe: Dachverband schweizerischer Patientenstellen Schweizerische Stiftung Patientenorganisation