Wald-Knigge - «Vielen ist nicht bewusst, wie man sich im Wald verhält»

In der Corona-Zeit suchten viele den sportlichen Ausgleich im Wald. (Symbolbild)

Der Wald ist ein beliebter Erholungs- und Entspannungsort. Doch nicht alle wissen, wie sie sich zu Verhalten haben, denn der Wald ist vor allem Lebensraum für viele verschiedene Tiere und Pflanzen. Die Arbeitsgemeinschaft für den Wald nimmt sich dessen Bedürfnisse an und hat aus diesem Grund einen Wald-Knigge geschaffen, um Aufmerksamkeit auf das richtige Verhalten im Wald zu lenken.

Ein respektvoller Umgang wird gefordert

Mit Flyern und einem animierten Video möchte die gesamtschweizerische Organisation, welche sich aus 28 Mitgliederorganisationen zusammensetzt, auf eine witzige Art und Weise zehn Tipps zeigen, welche im Wald zu beachten sind. «Das Video soll mit einem Augenzwinkern einen respektvollen Umgang in und mit der Natur vermitteln», sagt Brigitte Wolf, Geschäftsleiterin Arbeitsgemeinschaft für den Wald.

Der Kanton Thurgau zieht mit

«Das Interesse am Wald-Knigge hat unsere Erwartungen weit übertroffen», sagt Brigitte Wolf. «In den letzten zwei Jahren wurden rund 150'000 Flyer in deutscher, französischer und italienischer Sprache verschickt.» Die Bestellungen kommen von überall her, Gemeinden, Forstbetriebe, Sportvereine aber auch Waldschulen und Kindergärten sind beliebte Abnehmer.