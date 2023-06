Schweizer Promis äussern sich zum Pride Monat

Raffaela Zollo (30, Influencerin)

«Ich feiere den Pride Month, indem ich mich selbst und vor allem präsent bin. Es braucht diesen Monat, weil Menschen immer noch wegen ihrer eigenen Sexualität und ihres Geschlechts diskriminiert werden. Solange keine Gleichberechtigung herrschen wird, wird der Pride Month notwendig sein. In den letzten Jahren wurde die Gesellschaft besser über die LGBTQIA+–Community aufgeklärt. Jedoch muss sich noch vieles ändern. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man lernen muss, Menschen einfach zu respektieren und in Ruhe zu lassen, auch wenn man anderer Meinung ist. Ich wünsche mir für die Schweiz mehr Akzeptanz, Toleranz, Nächstenliebe und das nicht nur diesen Monat.

Naomi Lareine (29, Sängerin)

«Ich feiere die Pride im Juni mit meinen Freunden und meiner Freundin. Es ist wichtig, sich selbst zu sein und akzeptiert zu werden. Was gibt es Schöneres, als dies zu feiern? Das Beste, was sich für die LGBTQIA+-Community in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass wir endlich heiraten können. Trotzdem muss noch viel passieren. In erster Linie soll der Hass und die Gewalt gegen Homosexuelle endlich aufhören! Ich wünsche mir für die Schweiz für den Pride Monat viel Liebe und Freude.»

Reto Hanselmann (41, Event-Veranstalter)

«Ich freue mich jährlich auf diesen Monat, da es zahlreiche Events gibt, die ich besuchen werde. Es braucht diesen Monat, um das Thema sichtbar zu machen und Bewusstsein für die Vielfältigkeit zu schaffen. Das Thema gewann in den letzten Jahren zwar in den Massenmedien an Interesse, die Arbeit ist aber noch lange nicht getan. Solange wir von Gewalt und gezielten Übergriffen auf die LGBTQIA+–Community lesen, muss die Aufklärungsarbeit weitergehen. Ich wünsche mir, dass die Schweiz während des Pride-Monats in all ihrer Diversität sichtbar wird und wir diese gemeinsam feiern.»