Bahnhof Olten : «Vielleicht ein Erbstück» – J.B. (28) findet Goldring mit Jahrgang 1938 

Am Dienstagabend fand Leserin J.B. am Bahnhof Olten einen Goldring.

Am Bahnhof Olten machte J.B. am Dienstagabend eine besondere Entdeckung. Auf der Treppe zum Gleis 12 fand sie einen Goldring. Da die 28-Jährige im Kanton Baselland wohnt und ihren Anschlusszug hatte, war die Zeit zu knapp, um den Ring ins Fundbüro zu bringen. Nun will B. eine Suchaktion starten. «Ich will nur, dass der Ring wieder zu seinem Besitzer zurückfindet», sagt sie zu 20 Minuten.