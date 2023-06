U-21-Coach Rahmen: «Vielleicht hatte das Jammern der Italiener Einfluss auf Penaltyentscheide»

Schiri klaut der Nati einen klaren Penalty: Kastriot Imeri wird im Strafraum am Fuss getroffen, Schiri Al-Hakim lässt aber weiterlaufen. (Video: SRF)

Darum gehts Die Schweizer U-21-Nati verlor das zweite EM-Gruppenspiel gegen Italien mit 2:3.

Nach 0:3-Rückstand kämpften sich die Jungs von Trainer Patrick Rahmen zurück.

Nach dem Spiel überwiegt der Frust – auch weil zwei klare Penaltys nicht gegeben wurden.

«Wenn man in der Pause mit 0:3 zurückliegt, hat man wenig Argumente», ordnete Patrick Rahmen nach der Niederlage gegen Italien bei SRF ein. Dies sei vor allem bitter, weil man ja eigentlich Teile des Spiels mitprägen konnte. Eine Reaktion kam, ja. Doch trotz zwei sehenswerten Toren durch Kastriot Imeri (47.) und Zeki Amdouni (52.) sollte es am Ende nicht mehr zu Punkten reichen. Rahmen: «Alles in allem war das einfach sehr enttäuschend.»

Massgebend zum Frust beigetragen haben auch zwei fragwürdige Schiedsrichter-Entscheide im italienischen Strafraum. Erst wurde Zeki Amdouni von hinten umgesäbelt (54.), ehe Kastriot Imeri mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Knöchel getroffen wurde (70.). Beide Male blieb der Penaltypfiff aus und VAR gibt es in der EM-Gruppenphase noch keinen.

Omeragic reklamiert, Amdouni kanns nicht fassen: Die Schiri-Pfeife blieb stumm. freshfocus

«Zwei klare Penaltys»

Kontinentalverband Uefa wollte den Video-Ref am Turnier in Rumänien und Georgien ursprünglich gar nicht einsetzen – nach zunehmendem Druck in den ersten Spielen dann die Kehrtwende: Ab Viertelfinal würde nun der VAR in Gebrauch genommen, hiess es am Wochenende.

Nach zunehmendem Druck? Genau, nach dem 0:1 der Italiener am ersten Spieltag gegen Frankreich waren es die «Azzurrini», die nach umstrittenen Entscheiden gegen sie laut aufgeschrien hatten. «Italien hat so gejammert und Druck gemacht nach der ersten Partie», so Rahmen. Vielleicht hätte das ja einen Einfluss gehabt. Der 54-Jährige weiter: «Ich sage das Gleiche wie Italien am Samstag: Es ist unbegreiflich, dass der VAR nicht dabei ist.» So oder so, in seinen Augen seien dies klare Penaltys gewesen.

«Wir sind Profis, es geht um vieles», würde auch Goalie Amir Saipi den VAR bevorzugen. Während Captain Leonidas Stergioz einzig kommentierte: «Diese beiden Penaltys hätten wir unbedingt gebraucht, schade.»

Das braucht die Nati nun für ein Weiterkommen

Schafft es die Nati in den Viertelfinal? Ja, nach dieser Aufholjagd liegt noch mehr drin. Nein, die Grenzen wurden bereits aufgezeigt. Mir egal, ist denn irgendwann mal Fussball-Pause?