Remis zum Saisonauftakt: «Vielleicht holen sie sich ein Gipfeli» – Frei ist mit Schiri-Leistung unzufrieden

Die Schützenwiese bebte am Samstagabend. Nach 37 Jahren kehrte der FC Winterthur in die Super League zurück und sogleich stand eine Kracher-Partie gegen den FC Basel und den ehemaligen Trainer Alex Frei an. Nach einer fantastischen Leistung (1:1) durfte sich Winti am Ende über einen Punkt freuen. Die Basler leckten hingegen ihre Wunden. Sie waren enttäuscht, wollten sie doch zum Saisonauftakt einen Sieg – zumal im ersten Super-League-Spiel der Saison YB den Meister aus Zürich mit 4:0 demütigte und damit ein ganz starkes Zeichen in Sachen Meisterkampf setzte.