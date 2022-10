Basel: «Vielleicht ist das die Konsequenz des radikalen Parkplatzabbaus»

Auf Twitter nervt sich der Grünen-Politiker Remo Thalmann über die zugeparkten Velostreifen in seiner Heimatstadt Basel. «Einmal mehr» sei der Veloweg von Autos blockiert, «fast täglich» würde ihm so die Velofahrt erschwert, regt sich Thalmann auf. In seinen Augen werde zu wenig gebüsst, schreibt er und taggt in seinem Post die Kantonspolizei Basel-Stadt. «Das Besitzen eines Autos ist legal, jedoch kann aus der Legalität ein Auto zu besitzen kein Recht abgeleitet werden es überall, insbesondere an verkehrstechnisch gefährlichen Orten, zu parkieren», so Thalmann.