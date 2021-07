Merkel und Laschet im Krisengebiet : «Vielleicht ist die gute alte Sirene nützlicher als man gedacht hat»

Kanzlerin Angela Merkel und Kanzlerkandidat Armin Laschet sind zum zweiten Mal im vom Hochwasser zerstörten Katastrophengebiet.

Merkel sagte den Menschen in den Hochwasserregionen unbürokratische Soforthilfe zu: «Ich hoffe, dass das eine Sache von Tagen ist». Man werde alles daran setzen, «dass das Geld schnell zu den Menschen kommt», sagte die Kanzlerin am Dienstag beim Besuch in der stark vom Hochwasser beschädigten Stadt Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen.