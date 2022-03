Steigende Ölpreise : «Vielleicht ist es noch zu wenig hoch» – Nationalrätin findet teureres Benzin gut

Die Ölpreise in der Schweiz sind mittlerweile bei 2.30 Franken pro Liter. Das Thema Nummer eins bei den Tankstellen polarisiert. Während zwei Politikerinnen hohe Preise begrüssen, ist die 20-Minuten-Community geteilter Meinung.

Die Grüne Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber begrüsst den Anstieg. Sie erhofft sich, dass viele Leute deshalb auf den öffentlichen Verkehr umsteigen werden, was schlussendlich ein Gewinn für das Klima darstellt. Auch Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen, stört der Preisanstieg von Benzin nicht. Sie will eine Distanzierung von fossilen Energien sehen, auch damit man in Zukunft nicht mehr so stark von solchen Weltgeschehen betroffen ist: «Und jetzt, wo wir sagen, wir haben schon den Seich, sozusagen, jetzt nehmen wir das grad und ändern auch direkt etwas.»