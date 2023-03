Partisanen in Cherson: «Nach dem Krieg können wir alles erzählen»

«Niemand weiss, was jemand verraten wird, wenn die Russen ihm eine Waffe an den Kopf halten», sagt Natalia (43). «Wir müssen also sehr bedacht und sehr verschwiegen sein. Auch dir werden wir nicht alles erzählen können. Vielleicht nach dem Krieg.»

Wir sitzen unter scharfem Neonlicht in einer fensterlosen Küche. Zugang zu Natalias Haus in Cherson hat nur, wem sie von innen das schwere eiserne Tor öffnet. Wenn sie weiss, wer da kommt. Die Partisanen von Cherson trauen niemandem. Zu viel Verrat hat es schon gegeben. Natalia weiss, wovon sie spricht.

Ein nicht unerheblicher Teil des Krieges in der Ukraine spielt im Untergrund. Schon in den ersten Wochen des Krieges hatten sich im ganzen Land Partisanengruppen gebildet. Partisanen sind bewaffnete Kämpfer, die keine Soldaten einer Armee sind. Aber sie kämpfen gegen die Armee des Landes, das ihr Land überfallen und besetzt hat.

«Eine ganze Kette von Leuten»

Monatelange Haft

«Die Russen beschuldigten mich, ihre humanitäre Hilfe zu sabotieren. Und dass ich in der Stadt Anti-Russland-Demonstrationen organisierte.» Natalia lacht auf, ohne amüsiert zu sein. «Sie verstanden nicht, dass unsere Bevölkerung ihre humanitäre Hilfe nicht wollte. Und dass man die Demonstrationen in Cherson gar nicht zu organisieren brauchte – die Leute verabredeten sich dazu spontan untereinander.»

Natalia sass monatelang in Haft. «Die tschetschenischen Wächter rührten mich nicht an. Doch ich hörte, wie sie Männer folterten und vergewaltigten.» Bis heute weiss sie nicht, wieso man sie nach vier Monaten eines Tages einfach gehen liess.

In der fensterlosen Küche neben Natalia sitzt Aleksandr (48). Auch seinen Nachnamen schreiben wir hier aus Sicherheitsgründen nicht. Am 24. Februar hatte er Geburtstag – ausgerechnet. «Unsere Arbeit war gut insofern, dass sie die Russen dauernd unter Stress setzte und gleichzeitig die Moral der Bevölkerung und unserer Soldaten hob», sagt er.

«Je mehr wir ihnen schadeten, desto brutaler wurden sie»

Aleksandr war versteckt vor allem am linken Flussufer von Cherson tätig, weil er bis zum Krieg dort gewohnt und so einen Heimvorteil über die fremden Besatzer hatte. «So war es leichter, Koordinaten durchzugeben, Sprengstoff zu platzieren und Hinterhalte zu legen», sagt er.

Die Befriedigung in seiner Stimme ist nicht zu überhören, wenn er erzählt, wie er toten Russen ihre Waffen abnahm – «das waren Trophäen für uns» – und diese gegen den Feind einsetzte: «Mit einem erbeuteten Granatwerfer gelang es mir, auf einen Schlag zwölf Russen in einem Auto zu töten.» Die Kehrseite: «Je mehr wir den Russen schadeten, desto brutaler wurden sie gegen alle.»

Bedeutungsvolles Schweigen

Aleksandr zufolge bildeten sich viele Widerstandszellen in und um Cherson spontan. «Wir waren untereinander nicht verbunden, kannten uns nicht persönlich, sondern nur von Whatsapp. Das war unsere Stärke.» Es ging dennoch nicht lange, und die russischen Soldaten fanden heraus, wer er war. «Ich tauchte unter. Die Bevölkerung aus umliegenden Dörfern half, versteckte mich, gab mir Essen», erinnert er sich. «Das war natürlich eine unentbehrliche Hilfe. Doch da war immer auch die Gefahr, dass Kollaborateure mich an die Russen verraten.»

Sind er und Natalia noch immer aktive Partisanen, jetzt, wo Cherson seit November befreit ist und die russischen Truppen sich an das östliche Flussufer zurückgezogen haben? Die beiden schauen sich an und schweigen bedeutungsvoll.

Widerstand kommt im Krieg wichtige Rolle zu

Bei der Befreiung von Cherson spielte der geheime und riskante Krieg dieser Männer und Frauen eine grosse Rolle, da sind sich Analysten einig. Wie stark die ukrainischen Partisanen das allgemeine Kriegsgeschehen heute beeinflussen, ist zwar unklar – doch unerheblich sind sie nicht. Immerhin erwähnt das «Institute for the Study of War» die Partisanenaktivitäten seit Ende März regelmässig in seinen Berichten. Demnach haben die russischen Besatzer wegen des anhaltenden Widerstands Schwierigkeiten, die gesellschaftliche Kontrolle zu erlangen.