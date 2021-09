Robin Pickis bei Zweipunktnull : «Vielleicht mache ich mal was mit Krypto»

Robin Pickis ist der Kopf hinter «Schwiizchiste» und ein Teil von SRF Zwei am Morge. Im Podcast erzählt er von seinem Treffen mit Roger Federer, seinen Anfängen auf Social Media und weshalb er mal was mit Krypto zu tun haben könnte.

Robin ist ein Teil von SRF Zwei am Morge und der Typ hinter dem «Schwiizchiste»-Instagram-Profil - kurz: Ein erfolgreicher Content Creator. Er passt also perfekt in diesen Podcast. In dieser Folge werden die Anfänge von Schwiizchiste besprochen, wie das Treffen mit Roger Federer so war und was Robin sonst noch so in seinem Leben vor hat. Kleiner Hinweis: Es könnte was mit Krypto zu tun haben. Der Titel dieser Folge ist also völlig zurecht gewählt und definitiv kein Clickbait.