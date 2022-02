Wendy Holdener in der Olympia-Bubble  – «Vielleicht schaffe ich es ja, mich hinauszuschleichen»

Wendy Holdener ist mittlerweile in China angekommen. Dem Schweizer Ski-Ass gefällt es am Olympia-Ort. Mit 20 Minuten hat sie ihre ersten Eindrücke geteilt.

Darum gehts Wendy Holdener ist in China angekommen.

Bei Olympia zählt sie zu den Schweizer Medaillenhoffnungen.

Gegenüber 20 Minuten sagt sie: «Der erste Eindruck ist wirklich super.»

In China zählt sie zu den grössten Schweizer Medaillen-Kandidatinnen: Wendy Holdener. Die 28-jährige Skifahrerin gewann an den letzten Winterspielen in Südkorea gleich zwei Olympia-Medaillen. 2018 holte sie im Slalom Silber und in der Kombination Bronze. Wie sieht es diesen Winter aus? Tatsache ist: Holdener ist durchaus ein erneuter Exploit zuzutrauen. Vor Olympia liess sie die letzten Rennen aus und konzentrierte sich völlig auf die Aufgaben in China. Die Schwyzerin befand sich im Training in Ultental in Südtirol.

20 Minuten erreicht sie kurz vor ihrem Konditionstraining. Holdener ist am Dienstag in Peking angekommen, die Piste hat sie schon erkundet. Nächste Woche beginnen für sie dann die Rennen. Sie erzählt: «Ich bin noch nicht einmal 24 Stunden hier. Viel habe ich noch nicht erlebt. Aber der erste Eindruck ist wirklich super.»

«Es ist das schönste olympische Dorf»

Für die Winterspiele, die am 4. Februar eröffnet werden, gibt es drei Olympia-Dörfer an den jeweiligen Wettkampfstätten. Sie verteilen sich auf die Hauptstadt, das 75 Kilometer entfernte Yanqing und das 180 Kilometer vor den Toren Pekings liegende Zhangjiakou. Holdener wohnt wie alle Ski-Stars in Yanqing. Wie ist das Leben im Dorf? Die Unterkünfte ähneln schliesslich Hochsicherheitszonen. Sportlerinnen, Sportler und der Staff bewegen sich in Bubbles und sind so vom Gastgeberland regelrecht abgeschnitten.

Holdener schwärmt gegenüber 20 Minuten: «Es ist das schönste olympische Dorf, das wir bisher hatten. Es ist richtig schön gemacht, Zimmer sind mega und das Essen ist auch gut», so die 28-Jährige. «Es gefällt mir sehr hier. Häuser sind sehr hochwertig, es hat überall Bänkchen zum Sitzen und wenn man zum Essen läuft, sieht man immer wieder Kunstfiguren.» In Yanqing wohnt sie, wie zum Beispiel auch Michelle Gisin, in einem Einzelzimmer. Holdener sagt: «Für uns ist das sicherlich auch wichtig. Wir sind drei Wochen hier, da bin ich schon froh.»

Vom Corona-Wahnsinn hat die Schweizer Medaillenhoffnung noch nicht so viel gesehen. «Im Dorf gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen», sagt sie. «Ich habe schon mehrere PCR-Tests hinter mir. Man muss jeden Tag zum Testort gehen, dann wird man getestet. Wenn man negativ ist, ist alles gut. Wenn man positiv ist, wird man isoliert.» Aber das sei halt so.

Süsse Unterstützungskarten von daheim

Holdener besuchte vor drei Jahren China schon einmal. Damals, als es Corona noch nicht gab, erkundete sie das riesige Land. Die 28-Jährige war beispielsweise auf der Chinesischen Mauer, sah die Verbotene Stadt und erlebte unglaublich viele Eindrücke, lernte Chinesinnen und Chinesen kennen. Über diese Erfahrungen ist sie mega froh. Die Spiele seien eben schon anders als etwa jene in Südkorea.

«Dort hatte man zum Beispiel die Möglichkeit, durch ein Dörfchen zu laufen, wenn man vom Slalom- zum Speedhang ging. Hier ist man wirklich abgeschirmt», so Holdener. «Ich glaube wirklich nicht, dass das hier möglich ist. Aber wer weiss, vielleicht schaffe ich es ja, mich hinauszuschleichen. Nein, bin wirklich froh, dass ich China noch bereisen durfte vor ein paar Jahren.»

Die Schwyzerin ist gut gelaunt. Ihr geht es wunderbar. Das merkt man ihr an. Sie spürt die Unterstützung des Teams, der Schweizer Fans – und natürlich auch von ihrer Familie, ihrem Freund Remy Allemann. Ende Mai 2021 machte sie die Liebe auf Instagram öffentlich. Unter einem Foto, das sie mit ihm zeigt, schrieb sie damals: «Nichts gesucht, alles gefunden.» Natürlich wären sie gerne mitgekommen, das sei klar, erzählt Holdener. Aber sie habe super schöne Karten von ihnen erhalten. Und: «Meine Liebsten haben mir auch für jeden Tag süsse Botschaften mitgegeben. So habe ich viel Liebe und Unterstützung von ihnen für Olympia erhalten.»

