Trump zur China-Plattform

«Vielleicht verbieten wir TikTok»

Tiktok könnte in den USA bald Geschichte sein. Die Regierung prüft ein Verbot des Netzwerk.

US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben Massnahmen gegen die chinesische Online-Videoplattform TikTok zu ergreifen – bis hin zum Verbot. «Wir sehen uns TikTok an. Vielleicht verbieten wir TikTok. Vielleicht tun wir ein paar andere Dinge», sagte Trump am Freitag in Washington.